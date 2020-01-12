Іран 8 січня завдав ракетну атаку по військових базах США в Іраку, фото: CNN

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Американські військові на розташованій в Іраку авіабазі Айн Аль-Асад заздалегідь знали про неминучість атаки з боку Ірану, тому сховалися в бункерах більш яяк за дві години до ракетного удару.

Більшість військовослужбовців або вилетіли з бази, або перебралися до бункера ще до 11.00 вечора за місцевим часом у вівторок, в той час як перший із чотирьох залпів ракет розпочався приблизно о 1.30 у середу. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на офіцерів авіабази.

Атака тривала близько двох годин і була націлена лише на ті частини авіабази, де перебували американські військові. Ця територія складає близько чверті авіабази.

Зазначається, що одна з ракет впала всього за кілька метрів від бункера, де перебували американські військовослужбовці.

У CNN наголошують, що військові знали, що на їхню базу відбудеться напад, проте не знали, яким буде його характер.

Перший ракетний удар припав на 1.34 ранку, після короткої паузи через близько 15 хв розпочався наступний залп. Ще два залпи ракети сталися протягом наступних двох годин.

Американські військові залишили бункери на світанку, щоб оцінити масштаб руйнувань.

Авіабаза «Аль-Асад» була однією з двох американських військових баз в Іраку, які зазнали нападу. Ракетний удар став помстою за удар американських безпілотників в аеропорту Багдада 3 січня, в результаті якого загинув впливовий іранський генерал Касем Сулеймані.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 8 січня заявив, що внаслідок іранського ракетного удару ніхто не загинув «завдяки вжитим запобіжним заходам» та «дуже добрій» роботі системи раннього попередження.