Наслідки негоди в США, фото: Bossier Parish Sheriff's Office

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Сильні шторми на середньому заході та в південних регіонах США призвели до загибелі в суботу щонайменше 11 людей.

Негода принесла з собою сильні вітер та дощ, а також смерчі, повідомляє агентство Associated Press.

Так, у Луїзіані вітри були настільки сильними, що підняли трейлер, в якому проживала літня пара, й перенесли його на відстань близько 60 м. Тіла загиблих були знайдені біля трейлера.

Ще один літній житель Луїзіани був убитий у своєму ліжку через падіння дерева на його будинок.

Поліцейський та пожежник загинули в Техасі через складні погодні умови на дорогах, коли вони працювали на місці ДТП. Ще одного пожежника в критичному стані госпіталізували.

Крім того, в п’ятницю ввечері у Далласі чоловік загинув в результаті ДТП під час сильної грози.

В Оклахомі 58-річний чоловік потонув, будучи знесеним потоком води, який підхопив його, коли він вийшов зі своєї застряглої вантажівки.

Ще троє людей загинули в Алабамі через смерч.

Також негода залишила без електроенергії щонайменше 250 тис. домогосподарств у Техасі, Луїзіані, Арканзасі, Міссісіпі, Теннессі та Кентуккі.

У Оклахомі та Арканзасі повідомлялося про перекриття кількох доріг через затоплення, повалені дерева та пошкоджені лінії електропередачі.

У Техасі блискавку вважають причиною пожеж у двох будинках в містах Берлесон та Менсвілд.

Також синоптики попереджають про загрозу повеней у низці штатів.

Нагадаємо, в минулому місяці у Франції штормовий вітер призвів до повеней та смертельних випадків.