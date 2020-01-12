В Ірані через збитий український «Боїнг» розпочалися акції протесту, фото: UK News

https://racurs.ua/ua/n131892-padinnya-boyinga-v-irani-pid-chas-akciyi-protestu-zatrymaly-posla-velykoyi-brytaniyi.html

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Під час акції протесту в Тегерані, спровокованої збиттям силами іранської ППО українського «Боїнга», затримали 53-річного посла Великої Британії у цій країні Роберта Макейра.

Інцидент стався біля університету Аміра Кабіра, повідомляє видання The Mirror.

Зазначається, що причиною затримання посла вказувалося «підбурювання до протестів».

Дипломата через кілька годин відпустили, проте сьогодні його викличуть для надання пояснень.

Президент США Дональд Трамп у своєму Твіттері прокоментував нові протести «хороброго, багатостраждального народу Ірану».

Я стояв з вами з початку мого президентства, і моя адміністрація буде продовжувати стояти з вами. Ми уважно стежимо за вашими протестами і надихаємося вашою мужністю, — заявив Трамп.

Також він запевнив, що світ стежить за ситуацією в цій країні.

Не може бути ні чергового вбивства мирних протестувальників, ні відключення Інтернету, — наголосив президент США.

«Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану.

Нагадаємо, вчора біля університету Аміра Кабіра в Тегерані зібралися протестувальники, котрі вимагали покарати винних у нещодавні авіакатастрофі українського «Боїнга».