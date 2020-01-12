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В Иране из-за сбитого украинского «Боинга» начались акции протеста, фото: UK News

Падение «Боинга» в Иране: во время акции протеста задержали посла Великобритании

12 янв 2020, 08:50
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Во время акции протеста в Тегеране, спровоцированной сбиванием силами иранской ПВО украинского «Боинга», задержали 53-летнего посла Великобритании в этой стране Роберта Макейра.

Инцидент произошел возле университета Амира Кабира, сообщает издание The Mirror.

Отмечается, что причиной задержания посла указывалось «подстрекательство к протестам».

Дипломата спустя несколько часов отпустили, однако сегодня его вызовут для дачи объяснений.

Президент США Дональд Трамп в своем Твиттере прокомментировал новые протесты «храброго, многострадального народа Ирана».

Я стоял с вами с начала моего президентства, и моя администрация будет продолжать стоять с вами. Мы внимательно следим за вашими протестами и вдохновляемся вашим мужеством, — заявил Трамп.

Также он заверил, что мир следит за ситуацией в этой стране.

Не может быть ни очередного убийства мирных протестующих, ни отключения Интернета, — подчеркнул президент США.

«Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана.

Напомним, вчера около университета Амира Кабира в Тегеране собрались протестующие, которые требовали наказать виновных в недавней авиакатастрофе украинского «Боинга».


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