Последствия непогоды в США, фото: Bossier Parish Sheriff's Office

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Сильные штормы на среднем западе и в южных регионах США привели к гибели в субботу не менее 11 человек.

Непогода принесла с собой сильные ветер и дождь, а также смерчи, сообщает агентство Associated Press.

Так, в Луизиане ветры были настолько сильными, что подняли трейлер, в котором проживала пожилая пара, и перенесли его на расстояние около 60 м. Тела погибших были найдены возле трейлера.

Еще один пожилой житель Луизианы был убит в своей постели из-за падения дерева на его дом.

Полицейский и пожарный погибли в Техасе из-за сложных погодных условий на дорогах, когда они работали на месте ДТП. Еще одного пожарного в критическом состоянии госпитализировали.

Кроме того, в пятницу вечером в Далласе мужчина погиб в результате ДТП во время сильной грозы.

В Оклахоме 58-летний мужчина утонул, будучи снесенным потоком воды, который подхватил его, когда он вышел из своего застрявшего грузовика.

Еще три человека погибли в Алабаме из-за смерча.

Также непогода оставила без электроэнергии не менее 250 тыс. домохозяйств в Техасе, Луизиане, Арканзасе, Миссисипи, Теннесси и Кентукки.

В Оклахоме и Арканзасе сообщалось о перекрытии нескольких дорог из-за затопления, поваленных деревьев и поврежденных линий электропередач.

В Техасе молнию считают причиной пожаров в двух домах в городах Берлесон и Менсвилд.

Также синоптики предупреждают об угрозе наводнений в ряде штатов.

Напомним, в прошлом месяце во Франции штормовой ветер привел к наводнениям и смертельным случаям.