Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Солдати британської армії, фото: «Вікіпедія»

Велика Британія планує після Brexit відкрити нові військові бази в різних куточках світу

30 гру 2018, 15:13
999

Велика Британія планує після завершення процесу виходу з Європейського Союзу відкрити дві нові військові бази.

Про це міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон заявив в інтерв’ю виданню The Sunday Telegraph, повідомляє news.com.au.

Таким чином Британія планує повернутися до лав «справжніх глобальних гравців», відзначає Вільямсон.

Нові бази будуть створені в Карибському регіоні та Південно-Східній Азії.

Вільямсон заявив, що здійснювана протягом багато десятиліть політика виведення військ з регіонів «на схід від Суецу» буде припинена, оскільки Велика Британія користується можливістю переглянути свою роль на світовій арені. Зокрема, Сполучене Королівство почне вибудовувати «більш глибокі» відносини з Австралією, Канадою, Новою Зеландією, країнами Карибського басейну й Африки.

«Ми повинні бути більш оптимістичними щодо нашого майбутнього, коли залишаємо Європейський Союз», — зазначає міністр.

Вільямсон підкреслює, що жителі Великої Британії недооцінюють потенціал глобального впливу своєї країни.

Де саме розмістять військові бази, Вільямсон повідомляти не став. Але, за інформацією джерел The Sunday Telegraph, у Південно-Китайському морі це можуть бути Сінгапур або Бруней, на Карибах — заморська територія Великої Британії острів Монтсеррат або член британської Співдружності націй Гайана.

Нагадаємо, міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Ліам Фокс нещодавно визнав можливість зупинення Brexit.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше