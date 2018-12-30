Велика Британія планує після Brexit відкрити нові військові бази в різних куточках світу

Ракурсhttps://racurs.ua
Солдати британської армії, фото: «Вікіпедія»
Велика Британія планує після Brexit відкрити нові військові бази в різних куточках світуhttps://racurs.ua/ua/n116296-velyka-brytaniya-planuie-pislya-brexit-vidkryty-novi-viyskovi-bazy-v-riznyh-kutochkah-svitu.htmlRacurs.ua
Велика Британія планує після завершення процесу виходу з Європейського Союзу відкрити дві нові військові бази.
Про це міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон заявив в інтерв’ю виданню The Sunday Telegraph, повідомляє news.com.au.
Таким чином Британія планує повернутися до лав «справжніх глобальних гравців», відзначає Вільямсон.
Нові бази будуть створені в Карибському регіоні та Південно-Східній Азії.
Вільямсон заявив, що здійснювана протягом багато десятиліть політика виведення військ з регіонів «на схід від Суецу» буде припинена, оскільки Велика Британія користується можливістю переглянути свою роль на світовій арені. Зокрема, Сполучене Королівство почне вибудовувати «більш глибокі» відносини з Австралією, Канадою, Новою Зеландією, країнами Карибського басейну й Африки.
«Ми повинні бути більш оптимістичними щодо нашого майбутнього, коли залишаємо Європейський Союз», — зазначає міністр.
Вільямсон підкреслює, що жителі Великої Британії недооцінюють потенціал глобального впливу своєї країни.
Де саме розмістять військові бази, Вільямсон повідомляти не став. Але, за інформацією джерел The Sunday Telegraph, у Південно-Китайському морі це можуть бути Сінгапур або Бруней, на Карибах — заморська територія Великої Британії острів Монтсеррат або член британської Співдружності націй Гайана.
Нагадаємо, міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Ліам Фокс нещодавно визнав можливість зупинення Brexit.