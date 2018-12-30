Велика Британія планує після Brexit відкрити нові військові бази в різних куточках світу

Солдати британської армії, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116296-velyka-brytaniya-planuie-pislya-brexit-vidkryty-novi-viyskovi-bazy-v-riznyh-kutochkah-svitu.html

Racurs.ua

Велика Британія планує після завершення процесу виходу з Європейського Союзу відкрити дві нові військові бази.

Про це міністр оборони Сполученого Королівства Гевін Вільямсон заявив в інтерв’ю виданню The Sunday Telegraph, повідомляє news.com.au.

Таким чином Британія планує повернутися до лав «справжніх глобальних гравців», відзначає Вільямсон.

Нові бази будуть створені в Карибському регіоні та Південно-Східній Азії.

Вільямсон заявив, що здійснювана протягом багато десятиліть політика виведення військ з регіонів «на схід від Суецу» буде припинена, оскільки Велика Британія користується можливістю переглянути свою роль на світовій арені. Зокрема, Сполучене Королівство почне вибудовувати «більш глибокі» відносини з Австралією, Канадою, Новою Зеландією, країнами Карибського басейну й Африки.

«Ми повинні бути більш оптимістичними щодо нашого майбутнього, коли залишаємо Європейський Союз», — зазначає міністр.

Вільямсон підкреслює, що жителі Великої Британії недооцінюють потенціал глобального впливу своєї країни.

Де саме розмістять військові бази, Вільямсон повідомляти не став. Але, за інформацією джерел The Sunday Telegraph, у Південно-Китайському морі це можуть бути Сінгапур або Бруней, на Карибах — заморська територія Великої Британії острів Монтсеррат або член британської Співдружності націй Гайана.

Нагадаємо, міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Ліам Фокс нещодавно визнав можливість зупинення Brexit.