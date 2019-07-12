Дивовижний птах жив 99 млн років тому, фото: Pixels

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Ракурс

Китайські вчені виявили в бурштині лапи викопного птаха, який мав гіпертрофований третій палець.

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Ця тварина жила у часи динозаврів — 99 млн років тому, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі Current Biology.

Зазначається, що перший випадок, коли така особливість лап спостерігається у птахів, сучасних чи вимерлих.

Я була дуже здивована, коли побачила бурштин, — зазначає професор Ліда Сін з Китайського університету наук про Землю (Пекін). — Це показує, що стародавні птахи були більш різноманітними, ніж ми думали. Вони виробили багато різних функцій, щоб пристосуватися до свого середовища.

Бурштин зі стопою птаха, довжиною 3,5 см і вагою 5,5 г, був виявлений близько 2014 року в долині Хукавнг у М’янмі. У епоху мезозою ця долина була повна дерев, які виробляли смолу, що витікала з їхньої кори. Рослини та дрібні тварини, такі як геккони та павуки, часто потрапляли в смолу і ставали скам’янілим бурштином через мільйони років. Вчені відкрили багато вимерлих тварин, у тому числі найдавнішу відому бджолу і пернатий хвіст динозавра, в бурштині з цієї долини.

Вчені отримали бурштин від місцевого бурштинового трейдера, який не знав, якій тварині належить ця дивна кінцівка.

Деякі трейдери думали, що це лапа ящірки, тому що ящірки, як правило, мають довгі пальці, — зазначає Сін. — Хоча я ніколи не бачила пташиний кіготь, який так виглядає, я знаю, що це птах. Як і більшість птахів, ця лапа має чотири пальці, а ящірки — п’ять.

Учені просканували бурштин рентгенівськими променями і створили 3D-реконструкцію стопи. Вони виявили, що третій палець птаха, розміром 9,8 мм, на 41% довший його другого пальця і на 20% довший, ніж його цівка (кістка лапи птахів, розташована між гомілкою і пальцями). Дослідники порівняли отримані коефіцієнти з даними про 20 вимерлих видів птахів тієї ж епохи та 62 існуючих сьогодні видів. Жоден з птахів не має лап, що нагадує цю.

Дослідники назвали птаха Elektorornis chenguangi. Elektorornis означає «бурштинова пташка». Вона належить до групи вимерлих птахів під назвою Enantiornithes, найпоширенішого типу птахів, відомих з мезозойської ери. Вважається, що Enantiornithines вимерли на межі крейдового та палеогенового періоду близько 66 млн років тому разом з динозаврами. У них немає живих нащадків.

Ґрунтуючись на викопних останках, вчені вважають, що Elektorornis був меншим за горобця. Більшу частину свого часу цей птах проводив на деревах.

Нагадаємо, торік у шматку бурштину з М’янми учені виявили найдавнішого жука-запилювача.