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Чат-бот «СтопНаркотик» допомагає боротися з «наркокрамницями»

Чат-бот для Telegram допоміг заблокувати понад 200 «наркокрамниць» — поліція

12 січ 2020, 14:32
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Чат-бот «СтопНаркотик» у Telegrаm допоміг правоохоронцям заблокувати 214 адрес «наркокрамниць», котрі діяли в цьому популярному інтернет-месенджері й використовувалися для незаконного розповсюдження наркотиків.

Шість із заблокованих адрес діяли на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє прес-служба МВС.

Цей чат-бот був презентований у вересні 2019 року. З того часу з ним ознайомилися понад 14,3 тис. користувачів інтернет-месенджера. З них 3,6 тис. вирішили регулярно допомагати правоохоронцям блокувати адреси наркокрамниць.

«СтопНаркотик» дозволяє у кілька кліків подати скаргу на Telegram-канал наркодилера для подальшого блокування його роботи.

Користувачі чат-боту вже надіслали йому на перевірку 4 тис. 769 зображень, 7 тис. 318 адрес у Telegram та 811 адрес веб-сайтів.

Вважається, що через інтернет-месенджер Telegram здійснюється 90% продажів наркотиків. Наркоторговці використовують Telegram через наявний у ньому механізм шифрування.

Нагадаємо, у вересні правоохоронці повідомили про викриття в Дніпрі оптового торговця наркотиками, який продавав їх через інтернет.

Джерело: Ракурс


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