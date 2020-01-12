Убийство сына депутата Соболева в Киеве: родители заявили об угрозах и проблемах следствия, фото — скриншот видео

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Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его жена Инна, родители убитого в центре Киева трехлетнего мальчика, заявили об угрозах и проблемах следствия.

В интервью «Громадському» Соболев заявил, что понял мотив покушения, он считает, что мешает определенным людям «покупать их уголовные дела».

Когда вам положу на стол некоторые уголовные дела, по которым определенные лица никак не могут решить вопрос, тогда мы поговорим на эту тему, — рассказал депутат Киевского облсовета.

Соболев вспомнил, что его уже «заказывали неоднократно» и он якобы имел на руках запись разговора, в котором говорилось об этом.

Не дай бог кому-то иметь на руках запись того, что тебя заказали и не знать к кому обратиться. У меня ребенка убили, а я к господину генпрокурора стучусь. Реакции ноль. Когда-то мне подбросили чеку от гранаты с запиской, чтобы я бежал, — заявил Соболев.

Его жена Инна подтвердила, что семья имела врагов, которые были готовы «на все, поскольку эти люди зарабатывали большие деньги, а они с мужем им мешали». О сути бизнеса и отношение к нему Соболевы не уточнили, но вспомнили, что вероятные заказчики убийства их сына платили деньги за закрытие уголовных производств против них.

Они думали что уберут моего мужа и на второй день все забудут. Сын-ангелочек спас меня и моего мужа, — рассказала женщина.

Заказ на Соболева, по его информации, поступил киллерам примерно в сентябре-октябре 2019 года. Его знакомые со 100% уверенностью рассказывают, кто именно был организатором преступления, но Соболев рассказал, что поверит только бумагам и фактическим доказательствам.

Cоболевы проводят собственное расследование и просят передать дело в Главное следственное управление Нацполиции. Они также обратились в прокуратуру с заявлением об угрозах. Супруги убеждают, что они поступали от адвоката Андрея Цыганкова, защитника Михаила Иванюка с позывным Булат.

Иванюк возглавлял внутреннюю разведку полка «Азов», затем работал полицейским. Именно его фамилия Соболев назвал среди восьми возможных причастных к покушению лиц, которым советовали пройти полиграф. Официально о готовности пройти детектор заявил только экс-нардеп Александр Грановский.

Напомним, что убийство трехлетнего Александра Соболева произошло 1 мая в центре Киева возле ресторана «Марио». Стреляли в автомобиль Range Rover, в котором ехала семья депутата Киевского облсовета. Пуля попала в его трехлетнего сына, он погиб.

Выстрел осуществили с дома напротив, в котором расположен хостел. Полиция задержала предполагаемых убийц — бывших бойцов АТО Андрея Лаврегу и Алексея Семенова. По мнению следствия, стрелял Лаврега.