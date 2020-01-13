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Ракурс
Турция. Фото: ЦТС

РФ отправляет суда из Крыма в Турцию с использованием мошеннических схем — МИД

13 янв 2020, 09:29
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Аннексированный Крым не такой уж и изолированный от внешнего мира. РФ использует мошеннические схемы для отправки судов из аннексированного полуострова в Турцию. В частности, российская сторона преднамеренно отключает навигацию и подделывает документы.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью UATV.

Сибига заявил, что некоторые компании осуществляют перевозки из Крыма в Турцию, несмотря на запрет турецкой стороной сообщения с портами оккупированного полуострова. Официально крымские порты закрыты для морского сообщения.

Однако, имеют место случаи, когда в Турцию все же заходят судна из аннексированного Крыма.

Для этого РФ отключает навигацию, а также подделывает документы, в которых указывается, что судно прибыло с территории России без захода в порты Крыма.

Посол добавил, что украинской стороне известные названия и владельцы этих судов. Министерство иностранных дел будет инициировать проведение консультаций с турецкой стороной.

Сибига добавил, что раскрытие мошеннической схемы требует совместных усилий правоохранительных органов двух стран. Кроме того, посол отметил, что в настоящее время никакого паромного сообщения между Крымом и Турцией нет, а слухи о его открытии являются очередным проявлением гибридной войны.

Как ранее писал «Ракурс», в ноябре появилась информация, что между аннексированным Крымом и Турцией заработала паромная переправа. В министерстве иностранных дел Турции эту информацию опровергли.


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