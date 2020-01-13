Турция. Фото: ЦТС

https://racurs.ua/n131918-rf-otpravlyaet-suda-iz-kryma-v-turciu-s-ispolzovaniem-moshennicheskih-shem-mid.html

Ракурс

Аннексированный Крым не такой уж и изолированный от внешнего мира. РФ использует мошеннические схемы для отправки судов из аннексированного полуострова в Турцию. В частности, российская сторона преднамеренно отключает навигацию и подделывает документы.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в интервью UATV.

Сибига заявил, что некоторые компании осуществляют перевозки из Крыма в Турцию, несмотря на запрет турецкой стороной сообщения с портами оккупированного полуострова. Официально крымские порты закрыты для морского сообщения.

Однако, имеют место случаи, когда в Турцию все же заходят судна из аннексированного Крыма.

Для этого РФ отключает навигацию, а также подделывает документы, в которых указывается, что судно прибыло с территории России без захода в порты Крыма.

Посол добавил, что украинской стороне известные названия и владельцы этих судов. Министерство иностранных дел будет инициировать проведение консультаций с турецкой стороной.

Сибига добавил, что раскрытие мошеннической схемы требует совместных усилий правоохранительных органов двух стран. Кроме того, посол отметил, что в настоящее время никакого паромного сообщения между Крымом и Турцией нет, а слухи о его открытии являются очередным проявлением гибридной войны.

Как ранее писал «Ракурс», в ноябре появилась информация, что между аннексированным Крымом и Турцией заработала паромная переправа. В министерстве иностранных дел Турции эту информацию опровергли.