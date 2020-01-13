На Днепропетровщине из водоема вытащили авто с четырьмя телами (ФОТО, ВИДЕО)

На Днепропетровщине из водоема вытащили авто с четырьмя телами. Фото: ГСЧС

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В Днепропетровской области спасатели вытащили из водоема автомобиль с четырьмя телами.

Трагедия произошла в селе Вишневое Пятихатского района на местном пруду. Спасатели получили информацию о дорожно-транспортном происшествии 12 января в 19.05. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Специалисты, прибывшие на место происшествия установили, что автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался по плотине пруда. Во время движения джип съехал в водоем. Предварительно известно, что машина находилась в 5 м от берега, на глубине 2−3 м.

Авто сотрудники ГСЧС с помощью лебедки вытащили на берег. В салоне транспортного средства обнаружили тела четырех погибших, среди них — девочки 14 лет. В результате ДТП погибли мужчина, две женщины и ребенок. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, 12 января на Подоле в Киеве произошла трагикомическая ДТП. На улице Сырецкой персонал станции технического обслуживания навеселе поехал кататься на оставленной для ремонта иномарке. Приключения завершились тем, что престижный Range Rover разбили.