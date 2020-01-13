Акции протеста в Тегеране начали разгонять, есть жертвы. Фото: zik.ua

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Разгон акций протеста, во время которых демонстранты требуют наказать виновных в недавней авиакатастрофе украинского «Боинга», начался в Тегеране.

Проправительственные силы безопасности на фоне выкриков «Смерть Хаменеи» открыли огонь резиновыми пулями и начали использовать слезоточивый газ. Местные СМИ пишут, что разгон демонстрантов начали члены Басиджа — военизированного крыла в составе Корпуса Стражей Исламской Революции. Заявляются, что они действовали по приказу властей. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что в результате стрельбы по меньшей мере один человек погиб — застрелили женщину неподалеку от площади Азади. Очевидцы утверждают, что с места происшествия убегал мужчина с ружьем.

Перед разгоном митинга студенты блокировали ворота амиркабирского технологического университета, располагающегося у посольства США, в знак протеста. Кроме этого, демонстранты подожгли и уничтожили плакаты Аятоллы Али Хаменеи и убитого генерала Касема Сулеймани.

Напомним, в течение последних двух дней в Тегеране состоялись акции протеста. Демонстранты требовали наказать виновных в недавней авиакатастрофе украинского «Боинга». Вчера Тегеран официально признался в том, что ПВО страны по ошибке сбила пассажирский самолет.

«Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана.