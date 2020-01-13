В Тегеране начали разгон акций протеста, по демонстрантам открыли огонь (ВИДЕО)https://racurs.ua/n131916-v-tegerane-nachali-razgon-akciy-protesta-po-demonstrantam-otkryli-ogon-video.htmlРакурс
Разгон акций протеста, во время которых демонстранты требуют наказать виновных в недавней авиакатастрофе украинского «Боинга», начался в Тегеране.
Проправительственные силы безопасности на фоне выкриков «Смерть Хаменеи» открыли огонь резиновыми пулями и начали использовать слезоточивый газ. Местные СМИ пишут, что разгон демонстрантов начали члены Басиджа — военизированного крыла в составе Корпуса Стражей Исламской Революции. Заявляются, что они действовали по приказу властей. Об этом сообщает Daily Mail.
Сообщается, что в результате стрельбы по меньшей мере один человек погиб — застрелили женщину неподалеку от площади Азади. Очевидцы утверждают, что с места происшествия убегал мужчина с ружьем.
Перед разгоном митинга студенты блокировали ворота амиркабирского технологического университета, располагающегося у посольства США, в знак протеста. Кроме этого, демонстранты подожгли и уничтожили плакаты Аятоллы Али Хаменеи и убитого генерала Касема Сулеймани.
Напомним, в течение последних двух дней в Тегеране состоялись акции протеста. Демонстранты требовали наказать виновных в недавней авиакатастрофе украинского «Боинга». Вчера Тегеран официально признался в том, что ПВО страны по ошибке сбила пассажирский самолет.
«Боинг-737» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана.