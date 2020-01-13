США заявили, что готовы к переговорам по Ирану. Фото: geopolitica.ru

https://racurs.ua/n131915-pentagon-ssha-gotovy-provesti-peregovory-s-pravitelstvom-irana.html

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Соединенные Штаты Америки готовы провести переговоры с правительством Ирана.

Американский президент Дональд Трамп также не против того, чтобы встреча с иранским правительством состоялась. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер в интервью для CBS News.

Мы готовы сесть и обсудить без каких-либо предварительных условий новый путь вперед — ряд шагов, благодаря которым Иран станет нормальной страной, — отметил глава Пентагона.

Пока глава США не выдвинул никаких предварительных условий для встречи. Такой ответ министр обороны дал на вопрос журналиста о том, возможно ли изменение позиции Вашингтона в зависимости от реакции иранского правительства на протесты, в том числе, если Тегеран будет жестоко бороться с демонстрантами.

Напомним, 10 января США ввели новый пакет экономических санкций против Ирана. Ограничительные меры будут направлены против физических лиц, привлеченных к строительной, обрабатывающей, текстильной и горнодобывающей отрасли Ирана, включая крупнейших производителей стали.

Санкции также ввели против чиновников, причастных к «дестабилизирующей деятельности», а также к атаке баллистическими ракетами американских авиабаз в Ираке.