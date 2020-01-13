США заявили, що готові до переговорів з Ірану. Фото: geopolitica.ru

https://racurs.ua/ua/n131915-pentagon-ssha-gotovi-provesty-peregovory-z-uryadom-iranu.html

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Сполучені Штати Америки готові провести переговори з урядом Ірану.

Американський президент Дональд Трамп також не проти того, щоб зустріч з іранським урядом відбулася. Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер в інтерв’ю для CBS News.

Ми готові сісти і обговорити без будь-яких попередніх умов новий шлях вперед — низку кроків, завдяки яким Іран стане більш нормальною країною, — зазначив глава Пентагону.

Наразі глава США не висунув жодних попередніх умов для зустрічі. Таку відповідь міністр оборони дав на запитання журналіста про те, чи можлива зміна позиції Вашингтону в залежності від реакції іранського уряду на протести, в тому числі, якщо Тегеран жорстоко боротиметься з демонстрантами.

Нагадаємо, 10 січня США запровадили новий пакет економічних санкцій проти Ірану. Обмежувальні заходи будуть націлені проти фізичних осіб, залучених до будівельної, обробної, текстильної і гірничодобувної галузі Ірану, включаючи найбільших виробників сталі.

Санкції також ввели проти чиновників, причетних до «дестабілізуючої діяльності», а також до атаки балістичними ракетами американських авіабаз в Іраку.