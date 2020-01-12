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Нормандський формат: Путін присвятив вікенд Києву, провівши переговори із Меркель та Макроном, фото — Фокус

Знову без України: Путін присвятив вікенд Києву, провівши переговори із Меркель та Макроном

12 січ 2020, 22:10
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Президент РФ Володимир Путін присвятив вікенд Україні, розмовляючи про Київ з лідерами ФРН та Франції. Учора він приймав у Москві канцлера Німеччини Ангелу Меркель, а сьогодні по телефону розмовляв із президентом Франції Еммануелем Макроном.

У розмові із французьким лідером Путін, крім теми Близького Сходу, знову назвав війну на Донбасі «внутрішньоукраїнським конфліктом».

Прес-служба Кремля подробиць обговорення війни на Донбасі не навела. Крім України, Макрон і Путін обговорювали й ситуацію в Лівії та Сирії. Французька сторона поки не опублікувала своєї версії розмови.

Востаннє Макрон і Путін обговорювали українську проблематику під час телефонної розмови 3 січня. Тоді йшлося про задоволення від обміну утримуваними особами між українською владою та ОРДЛО.

Вчора у Москві Меркель назвала грудневий «нормандський саміт» частково успішним, оскільки «існує багато складнощів, які необхідно подолати на шляху до досягнення миру». Канцлер також запевнила, що газогін «Північний потік-2» буде добудовано.

Путін на брифінгу після зустрічі з Меркель заявив, що росіяни наполягатимуть на тому, щоб Київ закріпив особливий статус Донбасу в українській Конституції, як це «відображено в мінських угодах».

Джерело: Ракурс


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Знову без України: Путін присвятив вікенд Києву, провівши переговори із Меркель та Макроном

Президент РФ Володимир Путін присвятив вікенд Україні, розмовляючи про Київ під час переговорів з лідерами ФРН та Франції. Учора він приймав у Москві канцлера Німеччини Меркель, а сьогодні по телефону розмовляв із президентом Франції Макроном

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