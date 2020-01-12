Новини Одеси: у місті двічі за вихідні пограбували музей, фото — TripAdviser

https://racurs.ua/ua/n131913-inkoly-vony-povertautsya-v-odesi-dvichi-za-vyhidni-pograbuvaly-muzey.html

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В Одесі невідомі двічі за вихідні пограбували музей «Порохова вежа».

Про перший випадок музей розповів на своїй сторінці в Facebook.

Отже, новий рік задався. Нас пограбували. Відкрили замок, зламали вітрини, винесли старовинні монети, книги і ще пару менш цінних речей. Все розкидали і для чогось розбили вікно, — написали в суботу, 11 січня, співробітники музею.

Відзначається, що в музей також приходили правоохоронці з собакою. При цьому в музеї додали, що потрібно встановити нові замки, проте грошей на них немає.

12 січня зловмисники повернулися в музей. Цього разу про злочин повідомив керівник «Порохової вежі» Артур Погосян.

Вони повернулися. Зламали ще дві вітрини. Знову вкрадено і знищені експонати. Вони знищать все. Треба думати про охорону, — написав він на сторінці в Facebook.

Музей «Порохова вежа» відкрився в 2014 році. Він знаходиться в парку ім. Шевченко на одній з центральних алей.