Новости Одессы: в городе дважды за выходные ограбили музей, фото — TripAdviser

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В Одессе неизвестные дважды за выходные ограбили музей «Пороховая башня».

О первом случае музей рассказал на своей странице в Facebook.

Итак, новый год задался. Нас ограбили. Открыли замок, сломали витрины, вынесли старинные монеты и еще пару менее ценных вещей. Все разбросали и для чего-то разбили окно, — написали в субботу, 11 января, сотрудники музея.

Отмечается, что в музей также приходили правоохранители с собакой. При этом в музее добавили, что нужно установить новые замки, однако денег на них нет.

12 января злоумышленники вернулись в музей. На этот раз о преступлении сообщил руководитель «Пороховой башни» Артур Погосян.

Они вернулись. Сломали две витрины. Опять украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо подумать об охране, — написал он на странице в Facebook.

Музей «Пороховая башня» открылся в 2014 году. Он находится в парке им. Шевченко на одной из центральных аллей.