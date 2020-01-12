Иногда они возвращаются: в Одессе дважды за выходные ограбили музейhttps://racurs.ua/n131913-inogda-oni-vozvraschautsya-v-odesse-dvajdy-za-vyhodnye-ograbili-muzey.htmlРакурс
В Одессе неизвестные дважды за выходные ограбили музей «Пороховая башня».
О первом случае музей рассказал на своей странице в Facebook.
Итак, новый год задался. Нас ограбили. Открыли замок, сломали витрины, вынесли старинные монеты и еще пару менее ценных вещей. Все разбросали и для чего-то разбили окно, — написали в субботу, 11 января, сотрудники музея.
Отмечается, что в музей также приходили правоохранители с собакой. При этом в музее добавили, что нужно установить новые замки, однако денег на них нет.
12 января злоумышленники вернулись в музей. На этот раз о преступлении сообщил руководитель «Пороховой башни» Артур Погосян.
Они вернулись. Сломали две витрины. Опять украдены и уничтожены экспонаты. Они уничтожат все. Надо подумать об охране, — написал он на странице в Facebook.
Музей «Пороховая башня» открылся в 2014 году. Он находится в парке им. Шевченко на одной из центральных аллей.