Протести в Сухумі: так званий президент окупованої Абхазії погодився на відставку, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n131912-protesty-v-suhumi-tak-zvanyy-prezydent-okupovanoyi-abhaziyi-pogodyvsya-na-vidstavku.html

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Так званий президент окупованої Росією Абхазії Рауль Хаджимба погодився на відставку. Це сталося внаслідок акцій протестів опозиції та рішення так званого Верховного суду невизнаного утворення, який скасував результати попередніх виборів глави Абхазії.

Лідер проросійських бойовиків Абхазії у такий спосіб відреагував на протести, які відбувалися минулого тижня в окупованому Росією грузинському регіоні, повідомляють росЗМІ.

Про відставку Хаджимби повідомив так званий прем'єр-міністр Абхазії Сергій Шамба. Хаджимба у своїй заяві мотивував рішення тим, що має намір зберегти «стабільну ситуацію в країні». Тимчасовим ватажком проросійських бойовиків з Абхазії може стати саме Шамба.

Абхазія — грузинський регіон, окупований Росією і визнаний нею «незалежною республікою». У серпні 2008 року РФ загарбала 20% території Грузії, створивши Абхазію і Південну Осетію. Ці регіони існують виключно на гроші РФ і не визнаються більшістю країн світу.

Напередодні кілька сотень протестуючих в Сухумі взяли штурмом будівлю адміністрації президента і парламенту республіки. Вони вимагали переглянути результати президентських виборів, на яких Рауль Хаджимба випередив одного з лідерів опозиції Алхаса Квіцінію всього на 1%.

Парламент Абхазії запропонував Хаджимбі піти у відставку, але він відмовився це зробити. Верховний суд скасував результати другого туру виборів. Нові вибори, за рішенням ЦВК, пройдуть 22 березня.

Сьогодні в Сухумі приїхав помічник президента Росії Владислав Сурков. Ситуація в Абхазії знаходиться саме на особистому контролі у Суркова, який у Кремлі курирує цей регіон, а також діяльність фейкових ДНР-—ЛНР.