Криза в Абхазії: Путін послав в регіон куратора ДНР-ЛНР Суркова, фото — РИА "Новости"

https://racurs.ua/ua/n131908-putin-poslav-vtyhomyruvaty-kryzu-v-abhaziyi-kuratora-dnr-lnr-surkova.html

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Помічник президента Росії Владислав Сурков приїхав в Сухумі. Про це повідомив віце-президент Абхазії Аслан Барциц.

Владислав Сурков приїхав. Чекаємо зустрічі. Мета візиту — залагодити ситуацію, — передає його слова «Дождь».

За даними «Коммерсанта», ситуація в Абхазії знаходиться на особистому контролі у Суркова, який курирує цей регіон.

Напередодні кілька сотень протестуючих в Сухумі взяли штурмом будівлю адміністрації президента і парламенту республіки. Вони вимагали переглянути результати президентських виборів, на яких Рауль Хаджимба випередив одного з лідерів опозиції Алхаса Квіцінію всього на 1%.

Парламент Абхазії запропонував Хаджимбі піти у відставку, але він відмовився це зробити. Верховний суд скасував результати другого туру виборів. Нові вибори, за рішенням ЦВК, пройдуть 22 березня.

Помічник Путіна Сурков з березня 2014 року перебуває під міжнародними санкціями у зв’язку з агресією Росії проти України. Уряд США заборонив йому в’їзд до країни, наклав арешт на активи та власність, що перебувають на території Сполучених Штатів. Американська сторона вважає помічника президента Росії одним з головних високопоставлених чиновників російської адміністрації, відповідальних за порушення суверенітету і територіальної цілісності України.

У лютому 2015 року голова СБУ Валентин Наливайченко звинуватив Суркова, який перебував в лютому 2014 року в Києві, в керівництві групами іноземних снайперів, які обстрілювали людей на Майдані. Він прямо послався на задокументовані допити співробітників спецпідрозділу «Альфа», які свідчили про місцезнаходження іноземних снайперських груп, які цілилися і в мітингувальників, і в співробітників МВС. Крім того, Суркова підозрюють у координації бойовиків фейкових ДНР-ЛНР, а також у контролі над маріонетковими утвореннями в Абхазії та Південній Осетії.