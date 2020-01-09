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Протести в Абхазії: мітингувальники увірвалися до будівлі адміністрації президента / Фото: "Эхо Кавказа"

В окупованій Абхазії штурмують адміністрацію президента (ФОТО, ВІДЕО)

9 січ 2020, 14:12
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Акція протесту в столиці невизнаної Абхазії Сухумі проходить поблизу адміністрації президента. За даними ЗМІ, протестувальники увірвалися до будівлі лідера проросійського режиму.

Протестна акція нібито зібрала кілька сотень людей, пише «Эхо Кавказа».

Учасники протесту намагалися увійти в будівлю, виламавши попередньо двері. Біля адміністрації президента присутні представники правоохоронних структур, час від часу спостерігаються сутички між мітингувальниками та міліцією.

На першому поверсі будівлі вибито практично всі вікна, кілька десятків людей прорвалися всередину, — зазначають журналісти.

Нагадаємо, 6 січня опозиційні політичні сили закликали своїх прихильників зібратися сьогодні на площі. Протест приурочений засіданню касаційної колегії так званого Верховного суду, яка продовжує розглядати скаргу колишнього кандидата в президенти Алхаса Алхаса Квіцініа на рішення суду від 20 вересня 2019 року за позовом про визнання недійсним рішення Центрвиборчкому щодо підсумків президентських виборів в підконтрольній Росії нібито самопроголошеній республіці.

Протести в Абхазії: мітингувальники увірвалися до будівлі адміністрації президента / Фото: "Эхо Кавказа"

Протести в Абхазії: мітингувальники увірвалися до будівлі адміністрації президента / Фото: "Эхо Кавказа"

Нагадаємо, внаслідок російсько-грузинської війни Москва в 2008 році визнала незалежність двох грузинських регіонів — Абхазії та Південної Осетії, а також направила війська і техніку на військові бази РФ на цих територіях. Весь світ, за винятком Венесуели, Нікарагуа, Науру і Сирії, розглядають ці регіони, як окуповані Росією території Грузії. Військова присутність РФ в Абхазії і Південній Осетії порушує міжнародне право.


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В окупованій Абхазії штурмують адміністрацію президента (ФОТО, ВІДЕО)

До будівлі адміністрації лідера проросійського режиму невизнаної Абхазії увірвалися протестувальники, які вимагають визнати незаконними результати так званих президентських виборів. Також спостерігаються сутички між мітингувальниками та міліцією

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