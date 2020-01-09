Митинг в Абхазии: протестующие ворвались в здание администрации президента

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Акция протеста в столице непризнанной Абхазии Сухуми проходит близ администрации президента. По данным СМИ, протестующие ворвались в здание лидера пророссийского режима.

Протестная акция якобы собрала несколько сотен человек, пишет «Эхо Кавказа».

Участники протеста пытались войти в здание, выломав предварительно дверь. У администрации президента присутствуют представители правоохранительных структур, время от времени наблюдаются стычки между митингующими и милицией.

На первом этаже здания выбиты практически все окна, несколько десятков человек проникли внутрь, — отмечают журналисты.

Напомним, 6 января оппозиционные политические силы призывали своих сторонников собраться сегодня на площади. Протест приурочен к заседанию кассационной коллегии так называемого Верховного суда, которая продолжает рассматривать жалобу бывшего кандидата в президенты Алхаса Квициниа на решение суда от 20 сентября 2019 года по иску о признании недействительным решение Центризбиркома об итогах президентских выборов в подконтрольной России якобы самопровозглашенной республике.

Напомним, в результате российско-грузинской войны Москва в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов — Абхазии и Южной Осетии, а также направила войска и вооружение на военные базы РФ на этих территориях. Весь мир, за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, рассматривают эти регионы, как оккупированные Россией территории Грузии. Военное присутствие РФ в Абхазии и Южной Осетии нарушает международное право.