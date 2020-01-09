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Стартовал конкурс на главу Нацслужбы здоровья: Супрун говорит о «плохих руках», фото: facebook-Ульяна Супрун

Стартовал конкурс на главу Нацслужбы здоровья: Супрун говорит о «плохих руках»

9 янв 2020, 13:57
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Конкурс на руководителя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) стартовал 9 января.

На должность претендует восемь кандидатов. Об этом сообщила Ульяна Супрун, бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.

Претенденты пройдут тестирование на знание норм законодательства. Проверять будут и уровень английского языка кандидатов.

Председатель НСЗУ ответственный за значительное финансовое направление. Это более 70 млрд грн для украинской медицины. Ведомство профинансирует программу «Доступные лекарства», первичное звено медицинской помощи. На 2020 год бюджет Программы медицинских гарантий составляет 72 млрд грн.

Среди кандидатов — бывший нардеп Андрей Шипко, сотрудник НСЗУ Андрей Виленский, и.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан, предприниматель Марина Алтухова, экс-представитель санитарно-эпидемиологической службы Юлий Хомутовский, председатель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов, заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева, заместитель председателя Черновицкой ОГА Василий Гостюк.

Супрун считает некоторых кандидатов сомнительным выбором. По ее мнению, претенденты не подходят на такую ответственную должность, а изменения, которые уже состоялись в медицинской сфере, находятся под угрозой.

Старые и темные персонажи стремятся вернуться, — отметила она.

Источник: Ракурс


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