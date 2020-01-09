Национализацию ПриватБанка оспаривает в суде Дубилет-старший и другие экс-менеджеры

https://racurs.ua/n131779-dubilet-starshiy-osparivaet-nacionalizaciu-privatbanka-dokument.html

Ракурс

Национализацию «ПриватБанка» оспаривает в Хозяйственном суде Киева бывший глава правления финучреждения Александр Дубилет. Суд 2 января открыл производство по делу № 910/18214/19 по иску против Фонда гарантирования вкладов, Министерства финансов, «ПриватБанка», в котором экс-руководство банка требует признать недействительными договора о приобретении акций, которые были заключены в декабря 2016 года во время национализации банка.

Кроме этого, с аналогичными исками к служителям Фемиды обратились в конце декабря другие бывшие топ-менеджеры «ПриватБанка», которые также владели миноритарными пакетами акций финучреждения. Речь идет о Тимуре Новикове, Олеге Гороховском, Владимире Яценко, Татьяне Гурьевой, Людмиле Шмальченко и других, пишет finbalance.

Экс-руководство «ПриватБанка» в судебном порядке оспаривает принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации (операцию bail-in), а затем вместе со всеми «старыми» акциями банка (все 100%) были выкуплены Минфином (государством) за 1 грн.

Напомним, Хозсуд Киева в конце декабря открыл производство по десяткам исков компаний, которые НАБУ связывало с «приватовцами» (которые стали заемщиками «ПриватБанка» незадолго до национализации — осенью 2016 года), по результатам реструктуризации его корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн. Тогда за счет полученных займов в банке эти фирмы на основании преимущественно договоров поручительства погасили задолженность «старых» заемщиков, предоставив в обеспечение менее качественное залоговое имущество. Ранее НБУ заявлял о сомнительных операциях в «ПриватБанке» в период до национализации на 5,5 млрд долл. Олигарх Игорь Коломойский эту информацию отрицал.