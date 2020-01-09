Націоналізацію ПриватБанку оскаржує в суді Дубілет-старший та інші екс-менеджери

https://racurs.ua/ua/n131779-dubilet-starshyy-oskarjuie-nacionalizaciu-pryvatbanku-dokument.html

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Націоналізацію «ПриватБанку» оскаржують в Господарському суді Києва колишній глава правління фінустанови Олександр Дубілет. Суд 2 січня відкрив провадження в справі № 910/18214/19 за позовом до Фонду гарантування вкладів, Міністерства фінансів, «ПриватБанку» щодо визнання недійсними договорів про придбання акцій, які були укладені в грудні 2016 року під час націоналізації банку.

Окрім цього, з аналогічними позовами до служителів Феміди звернулися наприкінці грудня інші колишні топ-менеджери «ПриватБанку», які також володіли міноритарними пакетами акцій фінустанови. Йдеться про Тимура Новікова, Олега Гороховського, Володимира Яценка, Тетяну Гур'єву, Людмилу Шмальченко та інших, пише finbalance.

Екс-керівництво «ПриватБанку» в судовому порядку оскаржує примусову конвертацію їх депозитів у нові акції банку, які були випущені в грудні 2016 року під час націоналізації (операцію bail-in), а потім зрештою з усіма «старими» акціями банку (загалом — 100%) були викуплені Мінфіном (державою) за 1 грн.

Нагадаємо, Госпсуд Києва наприкінці грудня відкрив провадження за десятками позовів компаній, яких НАБУ пов’язувало з «приватівцями» (котрі стали позичальниками «ПриватБанку» незадовго до націоналізації — восени 2016 року), за наслідками реструктуризації його корпоративного кредитного портфелю на 127 млрд грн. Тоді за рахунок отриманих позик у банку ці фірми на підставі переважно договорів поруки погасили заборгованість «старих» позичальників, надавши в забезпечення менш якісне заставне майно. Раніше НБУ заявляв про сумнівні операції у «ПриватБанку» в період до націоналізації на 5,5 млрд дол. Олігарх Ігор Коломойський цю інформацію заперечував.