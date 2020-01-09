Стартував конкурс на голову Нацслужби здоров'я: Супрун каже про «погані руки», фото: facebook-Уляна Супрун

https://racurs.ua/ua/n131780-startuvav-konkurs-na-golovu-nacslujby-zdorov-ya-suprun-kaje-pro-pogani-ruky.html

Ракурс

Конкурс на керівника Національної служби здоров’я України (НСЗУ) стартував 9 січня.

На посаду претендує восьмеро кандидатів. Про це повідомила Уляна Супрун, колишня виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України.

Претенденти пройдуть тестування на знання норм законодавства. Перевірятимуть і рівень англійської мови кандидатів.

Голова НСЗУ відповідальний за значний фінансовий напрямок. Це понад 70 млрд грн для української медицини. Відомство профінансує програму «Доступні ліки», первинну ланку медичної допомоги. На 2020 рік бюджет Програми медичних гарантій становить 72 млрд грн.

Серед кандидатів — колишній нардеп Андрій Шипко, співробітник НСЗУ Андрій Віленський, в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, підприємиця Марина Алтухова, екс-представник Санітарно-епідеміологічної служби Юлій Хомутовський, голова громадської організації Revival Institute for Future Вадим Арістов, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева, заступник голови Чернівецької ОДА Василь Гостюк.

Супрун вважає деяких кандидатів сумнівним вибором. На її думку, претенденти не підходять на таку відповідальну посаду, а зміни, які вже відбулись у медичній сфері, перебувають під загрозою.