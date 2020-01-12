Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Збитий "Боїнг": у Тегерані розвісили траурні плакати, присвячені жертвам авіакатастрофи, фото — ТАСС

У Тегерані розвісили траурні плакати, присвячені збитому українському літаку (ФОТО)

12 січ 2020, 17:54
999

Жителі Тегерана розвісили на вулицях столиці Ірану траурні плакати на знак солідарності з родичами жертв збитого Boeing 737.

На частині плакатів намальований літак з людських сердець на чорному тлі, на інших зображений Іран, викладений пелюстками троянд. Також зустрічаються щити з цифрою 176, що символізує кількіст жертв трагедії, які були на борту літака МАУ.

На всіх плакатах нанесені написи: «Ми всі співчуваємо» і «Співчуття сім’ям загиблих», повідомляє ТАСС.

Збитий "Боїнг": у Тегерані розвісили траурні плакати, присвячені жертвам авіакатастрофи, фото — ТАСС

Збитий "Боїнг": у Тегерані розвісили траурні плакати, присвячені жертвам авіакатастрофи, фото — ТАСС

11−12 січня у Тегерані відбулися акції протесту. Їх учасники вимагали покарати винних у нещодавній авіакатастрофі українського «Боїнга». Учора Тегеран офіційно зізнався у тому, що ППО країни помилково збила пасажирський літак.

«Боїнг-737−800» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» збили ракетами вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Нацполіція оприлюднила фото сімох кілерів із групи організатора вбивства Окуєвої

Офіційний сайт Національної поліції України оприлюднив фото сімох кілерів із групи організатора вбивства Аміни Окуєвої, якого затримали сьогодні. Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що члени цієї банди підозрюються у серії вбивств

Новини України
17:14

Батьки убитого в центрі Києва 3-річного хлопчика заявили про погрози і проблеми слідства (ВІДЕО)

Депутат Київської облради В’ячеслав Соболєв та його дружина Інна, батьки убитого в центрі Києва 3-річного хлопчика, заявили про погрози і проблеми слідства. Соболєв розповів, що заважає певним людям «купувати їхні кримінальні справи»

Новини України
15:40

Уряд виплатить сім’ям загиблих у авіакатастрофі по 200 тис. грн — Гончарук

Уряд України виплатить сім’ям загиблих у авіакатастрофі в Ірані по 200 тис. грн допомоги, а також надасть всебічну юридичну підтримку. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук

Новини України
21:22   11 січ