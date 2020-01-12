Збитий "Боїнг": у Тегерані розвісили траурні плакати, присвячені жертвам авіакатастрофи, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n131907-u-tegerani-rozvisyly-traurni-plakaty-prysvyacheni-zbytomu-ukrayinskomu-litaku.html

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Жителі Тегерана розвісили на вулицях столиці Ірану траурні плакати на знак солідарності з родичами жертв збитого Boeing 737.

На частині плакатів намальований літак з людських сердець на чорному тлі, на інших зображений Іран, викладений пелюстками троянд. Також зустрічаються щити з цифрою 176, що символізує кількіст жертв трагедії, які були на борту літака МАУ.

На всіх плакатах нанесені написи: «Ми всі співчуваємо» і «Співчуття сім’ям загиблих», повідомляє ТАСС.

11−12 січня у Тегерані відбулися акції протесту. Їх учасники вимагали покарати винних у нещодавній авіакатастрофі українського «Боїнга». Учора Тегеран офіційно зізнався у тому, що ППО країни помилково збила пасажирський літак.

«Боїнг-737−800» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» збили ракетами вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану.