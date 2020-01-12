Вбивці Окуєвої: Нацполіція оприлюднила фото сімох кілерів із групи організатора вбивства, фото НПУ

https://racurs.ua/ua/n131906-nacpoliciya-opryludnyla-foto-semy-kileriv-iz-grupy-organizatora-vbyvstva-okuievoyi.html

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Офіційний сайт Національної поліції України оприлюднив фото сімох кілерів із групи організатора вбивства Аміни Окуєвої, якого затримали сьогодні.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що члени цієї банди підозрюються у серії вбивств. Частину з них викрили і затримали раніше, зокрема, у вересні 2019 року, а сьогодні оперативники арештували організатора вбивства Окуєвої.

Клименко підтвердив, що ДНК цього затриманого співпало із ДНК, яке виявили на зброї, яку вбивці Аміни залишили в автомобілі. Оперативники перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

Восени 2017 року в поліції спростували інформацію про наявність слідів ДНК на знайденому за 1,5 км від місця вбивства Окуєвої автоматі калібру 5,45.

Аміну убили 30 жовтня 2017 року у Васильківському районі Київської області на залізничному переїзді. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення в ногу, Окуєвій куля влучила в голову.

Серед можливих версій причини вбивства — дії російських спецслужб з метою дестабілізації ситуації в Україні та особиста помста Адаму Осмаєву за главу Чечні Рамзана Кадирова.