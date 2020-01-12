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Вбивці Окуєвої: Нацполіція оприлюднила фото сімох кілерів із групи організатора вбивства, фото НПУ

Нацполіція оприлюднила фото сімох кілерів із групи організатора вбивства Окуєвої

12 січ 2020, 17:14
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Офіційний сайт Національної поліції України оприлюднив фото сімох кілерів із групи організатора вбивства Аміни Окуєвої, якого затримали сьогодні.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що члени цієї банди підозрюються у серії вбивств. Частину з них викрили і затримали раніше, зокрема, у вересні 2019 року, а сьогодні оперативники арештували організатора вбивства Окуєвої.

Вбивці Окуєвої: Нацполіція оприлюднила фото семи кілерів із групи організатора вбивства, фото НПУ

Клименко підтвердив, що ДНК цього затриманого співпало із ДНК, яке виявили на зброї, яку вбивці Аміни залишили в автомобілі. Оперативники перевіряють причетність затриманих до вчинення інших злочинів.

Вбивці Окуєвої: Нацполіція оприлюднила фото семи кілерів із групи організатора вбивства, фото НПУ

Вбивці Окуєвої: Нацполіція оприлюднила фото семи кілерів із групи організатора вбивства, фото НПУ

Восени 2017 року в поліції спростували інформацію про наявність слідів ДНК на знайденому за 1,5 км від місця вбивства Окуєвої автоматі калібру 5,45.

Аміну убили 30 жовтня 2017 року у Васильківському районі Київської області на залізничному переїзді. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення в ногу, Окуєвій куля влучила в голову.

Серед можливих версій причини вбивства — дії російських спецслужб з метою дестабілізації ситуації в Україні та особиста помста Адаму Осмаєву за главу Чечні Рамзана Кадирова.

Джерело: Ракурс


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Нацполіція оприлюднила фото сімох кілерів із групи організатора вбивства Окуєвої

Офіційний сайт Національної поліції України оприлюднив фото сімох кілерів із групи організатора вбивства Аміни Окуєвої, якого затримали сьогодні. Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що члени цієї банди підозрюються у серії вбивств

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