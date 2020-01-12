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Убийцы Окуевой: Нацполиция обнародовала фото семерых киллеров из группы организатора убийства, фото — НПУ

Нацполиция обнародовала фото семерых киллеров из группы организатора убийства Окуевой

12 янв 2020, 17:14
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Официальный сайт Национальной полиции Украины обнародовал фото семерых киллеров из группы организатора убийства Амины Окуевои, задержанного сегодня.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что члены этой банды подозреваются в серии убийств. Часть из них разоблачили и задержали ранее, в частности, в сентябре 2019 года, а сегодня оперативники арестовали организатора убийства Окуевой.

Убийцы Окуевой: Нацполиция обнародовала фото семи киллеров из группы организатора убийства, фото — НПУ

Клименко подтвердил, что ДНК этого задержанного совпало с ДНК, которое обнаружили на оружии, которое убийцы Амины оставили в автомобиле. Оперативники проверяют причастность задержанных к совершению других преступлений.

Убийцы Окуевой: Нацполиция обнародовала фото семи киллеров из группы организатора убийства, фото — НПУ

Убийцы Окуевой: Нацполиция обнародовала фото семи киллеров из группы организатора убийства, фото — НПУ

Осенью 2017 года в полиции опровергли информацию о наличии следов ДНК на найденном в 1,5 км от места убийства Окуевои автомате калибра 5,45.

Амина убили 30 октября 2017 в Васильковском районе Киевской области на железнодорожном переезде. Ее муж Адам Осмаев получил ранение в ногу, Окуевий пуля попала в голову.

Среди возможных версий причины убийства — действия российских спецслужб с целью дестабилизации ситуации в Украине и личная месть Осмаеву за главу Чечни Рамзана Кадырова.

Источник: Ракурс


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Нацполиция обнародовала фото семерых киллеров из группы организатора убийства Окуевой

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