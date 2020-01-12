Ралли «Дакар»: в самой сложной гонке мира погиб мотоциклист-чемпион мира, фото — Твиттер ралли "Дакар"

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Ракурс

На ралли «Дакар» в Саудовской Аравии 12 января погиб чемпион мира по ралли на мотоциклах Паулу Гонсалвеш. Португалец получил это звание в 2013 году.

О гибели чемпиона сообщил официальный сайт ралли. Гонсалвеш упал с мотоцикла на седьмом этапе соревнований. На место организаторы прислали медицинский вертолет, но за 20 минут бригада врачей нашла гонщика без сознания вследствие остановки сердца. Реанимационные мероприятия не помогли, в больнице констатировали смерть португальца.

Этот «Дакар» был для 40-летнего Гонсалвешем 13-м в карьере. В 2015 году он выиграл «серебро» в общем зачете среди мотоциклистов. После шестого этапа в этом году он занимал 46 место.

Самая экстремальная гонка в мире стартовала 5 января и финиширует 17 января. Впервые ралли «Дакар» проходит в Саудовской Аравии. Последние 10 лет знаменитая гонка проходила в Южной Америке. Этот внедорожный марафон проводится с 1978 года. До 2007 году «Дакар» принимал африканский континент. В 2008 году из соображений безопасности гонку отменили, а затем перенесли в Южную Америку.

В 2020 году дистанция ралли «Дакар» составляет 7,8 тыс км. За две недели участники посетят девять городов Саудовской Аравии. Спортсмены соревнуются в пяти категориях: мотоциклы, квадроциклы, мотовездеходы Side-by-Side, внедорожники и грузовики.

Маршрут является одним из самых сложных за последние годы. Кроме песчаных трасс участники проедут по прибрежным зонам, степях и горам с различными перепадами высот.

За всю историю «Дакара» Гонсалвеш стал 29-м погибшим участником ралли.