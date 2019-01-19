Ралли Дакар-2019: невероятные фото самой сложной в истории автогонки (ФОТО)

Самая тяжелая работа на "Дакаре" у водителей мотоциклов, фото — Твиттер гонки "Дакар"

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Закончилась автогонка «Дакар» 2019 года — одна из самых сложных в истории проведения этого ралли.

В течение 10 дней грузовики, внедорожники, мотоциклы и другая автотехника соревновались в бесконечной перуанской пустыне, преодолевая путь от города Писко к столице Перу Лиме.

Победу в зачете внедорожников завоевал гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия из Катара, сообщил Твиттер «Дакара».

В зачете грузовиков победил россиянин Эдуард Николаев из команды КамАЗа. Среди мотоциклистов первым на финише был австралиец Тоби Прайс из команды «Ред Булл», а среди водителей квадроциклов — аргентинец Николас Кавильяссо («Ямаха»).

Марафонский трансконтинентальный ралли-рейд «Дакар» проводится ежегодно. Ранее он финишировал в столице Сенегала — городе Дакар. После скандала с отменой гонки в 2008 году соревнования на неопределенное время перенесли в Южную Америку. В гонках принимают участие и профессиональные гонщики (заводские команды), и любители.