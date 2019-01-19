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Ракурс
Найскладніше на "Дакарі" доводиться мотоциклістам, фото — Твіттер гонки "Дакар"

Ралі Дакар-2019: неймовірні фото найскладніших в історії автоперегонів (ФОТО)

19 січ 2019, 15:01
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Закінчилося ралі «Дакар"-2019 — одні з найскладніших в історії автоперегонів.

Впродовж 10 днів вантажівки, позашляховики, мотоцикли та інша техніка боролися з нескінченною перуанської пустелею, долаючи шлях від міста Піско до столиці Перу Ліми.

Автоперегони "Дакар"

Перемогу у заліку позашляховиків здобув гонщик «Тойоти» Нассер Аль-Аттія з Катару, повідомив Твіттер «Дакару».

У заліку вантажівок тріумфував росіянин Едуард Ніколаєв з команди КамАЗу. Серед мотоциклістів першим на фініші був австралієць Тобі Прайс з команди «Ред Булл», а серед водіїв квадроциклів — аргентинець Ніколас Кавільяссо («Ямаха»).

Автоперегони "Дакар"

Марафонський трансконтинентальний ралі-рейд «Дакар» проводиться щороку. Раніше він фінішував в столиці Сенегалу — місті Дакар. Після скандалу з відміною перегонів у 2008 році змагання на невизначений час перенесли до Південної Америки. У перегонах беруть участь і професійні гонщики (заводські команди), й аматори.

Автоперегони "Дакар"

Автоперегони "Дакар"

Автоперегони "Дакар"

Автоперегони "Дакар"

Автоперегони "Дакар"

Автоперегони "Дакар"

Автоперегони "Дакар"

Автоперегони "Дакар"

Автоперегони "Дакар"

Джерело: Ракурс


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