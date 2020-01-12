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Ралі «Дакар»: на найскладнішій гонці світу загинув мотоцикліст-чемпіон світу, фото — Твіттер ралі "Дакар"

Ралі «Дакар»: на найскладнішій гонці світу загинув мотоцикліст-чемпіон світу

12 січ 2020, 16:40
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На ралі «Дакар» у Саудівській Аравії 12 січня загинув чемпіон світу з ралі на мотоциклах Паулу Гонсалвеш. Португалець виборов це звання у 2013 році.

Про загибель чемпіона повідомив офіційний сайт ралі. Гонсалвеш упав з мотоцикла на сьомому етапі змагань. На місце організатори прислали медичний вертоліт, але за 20 хвилин бригада лікарів знайшла гонщика непритомним внаслідок зупинки серця. Реанімаційні заходи не допомогли, у лікарні констатували смерть португальця.

Цей «Дакар» був для 40-річного Гонсалвеша 13-м у кар'єрі. У 2015 році він виграв «срібло» у загальному заліку серед мотоциклістів. Після шостого етапу у цьому році він посідав 46 місце.

Найекстремальніша гонка у світі стартувала 5 січня і фінішує 17 січня. Вперше ралі «Дакар» пройде в Саудівській Аравії. Останні 10 років знаменита гонка проходила в Південній Америці.

Цей позашляховий марафон проводиться з 1978 року. До 2007 року «Дакар» приймав африканський континент. У 2008 році з міркувань безпеки гонку скасували, а згодом перенесли до Південної Америки.

У 2020 році дистанція ралі «Дакар» складає 7,8 тис км. За два тижні учасники відвідають дев’ять міст Саудівської Аравії. Спортсмени змагають у п’яти категоріях: мотоцикли, квадроцикли, мотовсюдиходи Side-by-Side, позашляховики і вантажівки.

Маршрут є одним з найскладніших за останні роки. Крім піщаних трас учасники проходять по прибережним зонам, степах і горах з різними перепадами висот.

За всю історію «Дакару» Гонсалвеш став 29-м загиблим учасником ралі.

Джерело: Ракурс


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