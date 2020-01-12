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Сбитый "Боинг": в Тегеране развесили траурные плакаты, посвященные жертвам авиакатастрофы, фото — ТАСС

В Тегеране развесили траурные плакаты, посвященные сбитому украинскому самолету (ФОТО)

12 янв 2020, 17:54
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Жители Тегерана развесили на улицах столицы Ирана траурные плакаты в знак солидарности с родственниками жертв сбитого Boeing 737.

На части плакатов нарисован самолет из человеческих сердец на черном фоне, на других изображен Иран, изложенный лепестками роз. Также встречаются баннеры с цифрой 176, что символизирует число жертв трагедии, находившихся на борту самолета МАУ.

На всех плакатах нанесены надписи: «Мы все соболезнуем» и «Соболезнования семьям погибших», сообщает ТАСС.

Сбитый "Боинг": в Тегеране развесили траурные плакаты, посвященные жертвам авиакатастрофы, фото — ТАСС

Сбитый "Боинг": в Тегеране развесили траурные плакаты, посвященные жертвам авиакатастрофы, фото — ТАСС

11−12 января в Тегеране прошли акции протеста. Их участники требовали наказать виновных в недавней авиакатастрофе украинского «Боинга». Вчера Тегеран официально признался в том, что ПВО страны ошибочно сбила пассажирский самолет.

«Боинг-737−800» авиакомпании «Международные авиалинии Украины» сбили ракетами утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на его борту, погибли. Большинство погибших — граждане Канады и Ирана.


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