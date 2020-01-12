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Кризис в Абхазии: Путин послал в регион куратора ДНР—ЛНР Суркова, фото — РИА "Новости"

Путин послал разруливать кризис в Абхазии куратора ДНР—ЛНР Суркова

12 янв 2020, 18:35
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Помощник президента России Владислав Сурков приехал в Сухуми. Об этом сообщил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

Владислав Сурков приехал. Ждем встречи. Цель визита — уладить ситуацию, — передает его слова «Дождь».

По данным «Коммерсанта», ситуация в Абхазии находится на личном контроле у ​​Суркова, который курирует этот регион.

Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию всего на 1%.

Парламент Абхазии предложил Хаджимбе уйти в отставку, но он отказался это сделать. Верховный суд отменил результаты второго тура выборов. Новые выборы, по решению ЦИК, пройдут 22 марта.

Помощник Путина Сурков с марта 2014 года находится под международными санкциями в связи с агрессией России против Украины. Правительство США запретило ему въезд в страну, наложило арест на активы и собственность, находящиеся на территории Соединенных Штатов. Американская сторона считает помощника президента России одним из главных высокопоставленных чиновников российской администрации, ответственных за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

В феврале 2015 года председатель СБУ Валентин Наливайченко обвинил Суркова, который находился в феврале 2014 года в Киеве, в руководстве группами иностранных снайперов, которые обстреливали людей на Майдане. Он прямо сослался на задокументированы допросы сотрудников спецподразделения «Альфа», которые свидетельствовали о местонахождении иностранных снайперских групп, которые целились и в митингующих, и в сотрудников МВД. Кроме того, Суркова подозревают в координации боевиков фейковых ДНР—ЛНР, а также в контроле над марионеточными образованиями в Абхазии и Южной Осетии.


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