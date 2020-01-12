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Протесты в Сухуми: так называемый президент оккупированной Абхазии согласился на отставку, фото — ТАСС

Протесты в Сухуми: так называемый президент оккупированной Абхазии согласился на отставку

12 янв 2020, 20:59
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Так называемый президент оккупированной Россией Абхазии Рауль Хаджимба согласился на отставку. Это произошло в результате акций протестов оппозиции и решения так называемого Верховного суда непризнанного образования, который отменил результаты предыдущих выборов главы Абхазии.

Лидер пророссийских боевиков Абхазии таким образом отреагировал на протесты, которые проходили на прошлой неделе в оккупированном Россией грузинском регионе, сообщают росСМИ.

Об отставке Хаджимбы сообщил так называемый премьер-министр Абхазии Сергей Шамба. Хаджимба в своем заявлении мотивировал решение тем, что намерен сохранить «стабильную ситуацию в стране». Временным предводителем пророссийских боевиков из Абхазии может стать именно Шамба.

Абхазия — грузинский регион, оккупированный и признанный Россией «независимой республикой». В августе 2008 года РФ захватила 20% территории Грузии, создав Абхазию и Южную Осетию. Эти регионы существуют исключительно на деньги РФ и не признаются большинством стран мира.

Накануне несколько сотен протестующих в Сухуми взяли штурмом здание администрации президента и парламента республики. Они требовали пересмотреть результаты президентских выборов, на которых Рауль Хаджимба опередил одного из лидеров оппозиции Алхаса Квицинию всего на 1%.

Парламент Абхазии предложил Хаджимбе уйти в отставку, но он отказался это сделать. Верховный суд отменил результаты второго тура выборов. Новые выборы, по решению ЦИК, пройдут 22 марта.

Сегодня в Сухуми приехал помощник президента России Владислав Сурков. Ситуация в Абхазии находится как раз на личном контроле у ​​Суркова, который в Кремле курирует этот регион, а также деятельность фейковых ДНР—ЛНР.

Источник: Ракурс


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