Нормандский формат: Путин посвятил уикенд Киеву, проведя переговоры с Меркель и Макроном, фото — Фокус

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Президент РФ Владимир Путин посвятил уикенд Украине, разговаривая о Киеве с лидерами ФРГ и Франции. Вчера он принимал в Москве канцлера Германии Ангелу Меркель, а сегодня по телефону разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В разговоре с французским лидером Путин, кроме темы Ближнего Востока, заговорил о Киеве и снова назвал войну на Донбассе «внутриукраинским конфликтом».

Пресс-служба Кремля подробностей обсуждения войны на Донбассе не привела. Кроме Украины, Макрон и Путин обсуждали и ситуацию в Ливии и Сирии. Французская сторона пока не опубликовала своей версии разговора.

Последний раз Макрон и Путин обсуждали украинскую проблематику во время телефонного разговора 3 января. Тогда речь шла об удовлетворении от обмена удерживаемыми лицами между украинской властью и ОРДЛО.

Вчера в Москве Меркель назвала декабрьский «нормандский саммит» частично успешным, поскольку «существует много сложностей, которые необходимо преодолеть на пути к достижению мира». Канцлер также заверила, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен.

Путин на брифинге после встречи с Меркель заявил, что россияне будут настаивать на том, чтобы Киев закрепил особый статус Донбасса в украинской Конституции, как это «отражено в минских соглашениях».