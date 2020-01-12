Збитий "Боїнг": парламент Ірану пробачив елітний армійський підрозділ, який розстріляв український «Боїнг», фото — Вікіпедія

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Парламент Ірану підтримав елітний армійський підрозділ, чия ППО відкрила вогонь по українському «Боїнгу» авіакомпанії МАУ.

На екстрене закрите засідання Ісламської консультаційної ради 12 січня запросили командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хусейна Саламі. Саме ракетні установки КВІР уранці 8 січня начебто помилково збили над Тегераном український «Боїнг».

Парламент Ірану висловив підтримку Корпусу, хоч і висловився щодо «величезної втрати — збитого літака та сотень людських життів».

Ця помилка є величезною втратою, але вона не повинна стати підставою для того, щоб забувати про самопожертву КВІР, який завжди захищав нашу країну, — йдеться в повідомленні агентства Mehr.

Корпус вартових вважається революційною гвардією, елітним іранським військово-політичним формуванням, яке створили в 1979 році з воєнізованих загонів ісламських революційних комітетів, прихильників лідера іранських шиїтів аятолли Хомейні. КВІР активно воював в ірано-іракському конфлікті, був одним із співзасновників організації «Хезболла». Офіційно є частиною збройних сил Ірану.

У 2019 році США, Саудівська Аравія і Бахрейн оголосили КВІР терористичною організацією.

У суботу, 11 січня офіційний Тегеран визнав, що його ППО збила літак МАУ, а керівництво КВІР розповіло про причини трагедії.