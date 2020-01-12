Сбитый "Боинг": парламент Ирана простил элитное армейское подразделение, расстрелявшее украинский «Боинг», фото — Википедия

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Парламент Ирана поддержал элитное армейское подразделение, ПВО которого открыло огонь по украинскому «Боингу» авиакомпании МАУ.

На экстренное закрытое заседание Исламского консультационного совета 12 января пригласили командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хусейна Салами. Именно ракетные установки КСИР утром 8 января якобы ошибочно сбили над Тегераном украинский «Боинг».

Парламент Ирана выразил поддержку Корпуса, хоть и высказался об «огромной потере — сбитом самолете и сотнях человеческих жизней».

Эта ошибка является огромной потерей, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать о самопожертвовании КСИР, который всегда защищал нашу страну, — говорится в сообщении агентства Mehr.

Корпус стражей считается революционной гвардией, элитным иранским военно-политическим формированием, которое создали в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. КСИР активно воевал в ирано-иракском конфликте, был одним из соучредителей организации «Хезболла». Официально является частью вооруженных сил Ирана.

В 2019 году США, Саудовская Аравия и Бахрейн объявили КСИР террористической организацией.

В субботу, 11 января официальный Тегеран признал, что его ПВО сбила самолет МАУ, а руководство КСИР рассказало о причинах трагедии.