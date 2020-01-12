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Выборы в США: Блумберг заявил о готовности потратить миллиард долларов, чтобы обеспечить поражение Трампа, фото — NBC

Блумберг заявил о готовности потратить миллиард долларов на борьбу с Трампом

12 янв 2020, 19:52
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Миллиардер Майкл Блумберг, который выдвинулся на выборы президента США от Демократической партии, не исключил, что потратит на президентскую гонку 1 млрд долл.

Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками в Техасе, сообщает The New York Times.

77-летний Блумберг заявил, что готов выделить такую ​​сумму, даже если он сам не станет кандидатом от Демократической партии. В этом случае он направит деньги на поддержку своего соперника-демократа, который выиграет праймериз.

Ранее представитель предвыборного штаба Блумберга Кевин Шики заявил, что Блумберг собирается стать «или кандидатом от демократов, или важнейшим спонсором кандидата от демократов».

Он намерен выгнать Трампа из Белого дома, — заявил Шики.

Опросы показывают, что самыми популярными кандидатами от Демократической партии являются бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Майкл Блумберг находится на пятом месте.

Блумберг выдвинулся в президенты США в ноябре 2019 года. С начала он дал понять, что стремится не столько победить сам, сколько не допустить победы Дональда Трампа.

В 2002—2013 годах Блумберг был мэром Нью-Йорка. Он также известен своей благотворительной деятельностью. Состояние бизнесмена оценивается в более 58 млрд долл.


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