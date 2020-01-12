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Вибори у США: Блумберг заявив про готовність витратити мільярд доларів, щоб забезпечити поразку Трампа, фото — NBC

Блумберг заявив про готовність витратити мільярд доларів на боротьбу з Трампом

12 січ 2020, 19:52
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Мільярдер Майкл Блумберг, який висунувся на вибори президента США від Демократичної партії, не виключив, що витратить на президентську гонку 1 млрд дол.

Про це він заявив на зустрічі зі своїми прихильниками в Техасі, повідомляє The New York Times.

77-річний Блумберг заявив, що готовий виділити таку суму, навіть якщо він сам не стане кандидатом від Демократичної партії. У цьому випадку він направить гроші на підтримку свого суперника-демократа, який виграє праймеріз.

Раніше представник передвиборного штабу Блумберга Кевін Шікі заявив, що Блумберг збирається стати «або кандидатом від демократів, або найважливішим спонсором кандидата від демократів».

Він має намір вигнати Трампа з Білого дому, — заявив Шікі.

Опитування показують, що найпопулярнішими кандидатами від Демократичної партії є колишній віце-президент США Джо Байден і сенатор Берні Сандерс. Майкл Блумберг знаходиться на п’ятому місці.

Блумберг висунувся в президенти США в листопаді 2019 року. Від початку він дав зрозуміти, що прагне не стільки перемогти сам, скільки не допустити перемоги Дональда Трампа.

У 2002−2013 роках Блумберг був мером Нью-Йорка. Він також відомий своєю благодійною діяльністю. Статки бізнесмена оцінюються у понад 58 млрд дол.


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