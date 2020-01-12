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Автоновини: персонал столичного СТО напідпитку розбив Range Rover, який залишили на ремонт, фото — Київ оперативний

Персонал столичної СТО напідпитку розбив Range Rover, який залишили на ремонт (ФОТО)

12 січ 2020, 19:06
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На Подолі у Києві сталася трагікомічна ДТП. На вулиці Сирецькій персонал станції технічного обслуговування (СТО) напідпитку поїхав кататися на залишеній для ремонту іномарці.

Для пригод обрали кросовер Range Rover. Але з керуванням веселуни не впоралися і заїхали в один з гаражів, сильно пошкодивши передок кросовера.

Як видно з фото — покаталися на всі гроші, — прокоментували фото наслідків ДТП на Фейсбук-сторінці «Київ оперативний».

Автоновини: персонал столичного СТО напідпитку розбив Range Rover, який залишили на ремонт, фото — Київ оперативний

Автоновини: персонал столичного СТО напідпитку розбив Range Rover, який залишили на ремонт, фото — Київ оперативний

У коментарях до новини читачі розповіли, що подібні випадки непоодинокі.

Це класика всіх СТО та мийок. ВСІХ

А що буває хіба таке, щоб зданого в ремонт понтового воза п’яні СТОшники не брали покататися?

Тому сам мало кому ключі залишаю. Потім скажуть, що грошей немає, а «Джамшуда» в Коцапетівці хата-сарай і малі діти.

Є й ті, хто здивувався, наскільки міцною виявилася іномарка

Міцна машина. Стіна майже до салону дійшла, а скло навіть не тріснуло. Пощастило тим працівникам СТО, які її поміняли на квартири — не буде сніг в салон потрапляти взимку, адже їм там тепер жити.

Автоновини: персонал столичного СТО напідпитку розбив Range Rover, який залишили на ремонт, фото — Київ оперативний

Джерело: Ракурс


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