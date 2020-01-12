Персонал столичної СТО напідпитку розбив Range Rover, який залишили на ремонт (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n131909-personal-stolychnogo-sto-napidpytku-rozbyv-range-rover-yakyy-zalyshyly-na-remont-foto.htmlРакурс
На Подолі у Києві сталася трагікомічна ДТП. На вулиці Сирецькій персонал станції технічного обслуговування (СТО) напідпитку поїхав кататися на залишеній для ремонту іномарці.
Для пригод обрали кросовер Range Rover. Але з керуванням веселуни не впоралися і заїхали в один з гаражів, сильно пошкодивши передок кросовера.
Як видно з фото — покаталися на всі гроші, — прокоментували фото наслідків ДТП на Фейсбук-сторінці «Київ оперативний».
У коментарях до новини читачі розповіли, що подібні випадки непоодинокі.
Це класика всіх СТО та мийок. ВСІХ
А що буває хіба таке, щоб зданого в ремонт понтового воза п’яні СТОшники не брали покататися?
Тому сам мало кому ключі залишаю. Потім скажуть, що грошей немає, а «Джамшуда» в Коцапетівці хата-сарай і малі діти.
Є й ті, хто здивувався, наскільки міцною виявилася іномарка
Міцна машина. Стіна майже до салону дійшла, а скло навіть не тріснуло. Пощастило тим працівникам СТО, які її поміняли на квартири — не буде сніг в салон потрапляти взимку, адже їм там тепер жити.