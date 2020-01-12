Автоновини: персонал столичного СТО напідпитку розбив Range Rover, який залишили на ремонт, фото — Київ оперативний

https://racurs.ua/ua/n131909-personal-stolychnogo-sto-napidpytku-rozbyv-range-rover-yakyy-zalyshyly-na-remont-foto.html

Ракурс

На Подолі у Києві сталася трагікомічна ДТП. На вулиці Сирецькій персонал станції технічного обслуговування (СТО) напідпитку поїхав кататися на залишеній для ремонту іномарці.

Для пригод обрали кросовер Range Rover. Але з керуванням веселуни не впоралися і заїхали в один з гаражів, сильно пошкодивши передок кросовера.

Як видно з фото — покаталися на всі гроші, — прокоментували фото наслідків ДТП на Фейсбук-сторінці «Київ оперативний».

У коментарях до новини читачі розповіли, що подібні випадки непоодинокі.

Це класика всіх СТО та мийок. ВСІХ А що буває хіба таке, щоб зданого в ремонт понтового воза п’яні СТОшники не брали покататися? Тому сам мало кому ключі залишаю. Потім скажуть, що грошей немає, а «Джамшуда» в Коцапетівці хата-сарай і малі діти.

Є й ті, хто здивувався, наскільки міцною виявилася іномарка