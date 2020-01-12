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Автоновости: пьяный персонал столичного СТО разбил Range Rover, который оставили на ремонт, фото — Киев оперативный

Пьяный персонал столичной СТО разбил Range Rover, который оставили на ремонт (ФОТО)

12 янв 2020, 19:06
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На Подоле в Киеве произошла трагикомическое ДТП. На улице Сырецкой пьяный персонал станции технического обслуживания (СТО) поехал кататься на оставленной для ремонта иномарке.

Для приключений выбрали кроссовер Range Rover. Но с управлением весельчаки не справились и заехали в один из гаражей, сильно повредив передок кроссовера.

Как видно из фото — покатались на все деньги, — прокомментировали фото последствий ДТП на Фейсбук-странице «Киев оперативный».

Автоновости: пьяный персонал столичного СТО разбил Range Rover, который оставили на ремонт, фото — Киев оперативный

В комментариях к новости читатели рассказали, что подобные случаи случаются очень часто.

Это классика всех СТО и моек. ВСЕХ

А что бывает разве такое, чтобы сданную в ремонт понтовую телегу пьяные СТОшники не брали покататься?

Поэтому сам мало кому ключи оставляю. Потом скажут, что денег нет, а у «Джамшуда» в Коцапетовке дом-сарай и маленькие дети.

Есть и те, кто удивился, насколько прочной оказалась иномарка.

Крепкая машина. Стена почти в салон пришла, а стекло даже не треснуло. Повезло тем работникам СТО, которые ее поменяли на квартиры — не будет снег в салон попадать зимой, ведь им там теперь жить.

Автоновости: пьяный персонал столичного СТО разбил Range Rover, который оставили на ремонт, фото — Киев оперативный

Автоновости: пьяный персонал столичного СТО разбил Range Rover, который оставили на ремонт, фото — Киев оперативный

Источник: Ракурс


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