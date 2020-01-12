Пьяный персонал столичной СТО разбил Range Rover, который оставили на ремонт (ФОТО)https://racurs.ua/n131909-pyanyy-personal-stolichnoy-sto-razbil-range-rover-kotoryy-ostavili-na-remont-foto.htmlРакурс
На Подоле в Киеве произошла трагикомическое ДТП. На улице Сырецкой пьяный персонал станции технического обслуживания (СТО) поехал кататься на оставленной для ремонта иномарке.
Для приключений выбрали кроссовер Range Rover. Но с управлением весельчаки не справились и заехали в один из гаражей, сильно повредив передок кроссовера.
Как видно из фото — покатались на все деньги, — прокомментировали фото последствий ДТП на Фейсбук-странице «Киев оперативный».
В комментариях к новости читатели рассказали, что подобные случаи случаются очень часто.
Это классика всех СТО и моек. ВСЕХ
А что бывает разве такое, чтобы сданную в ремонт понтовую телегу пьяные СТОшники не брали покататься?
Поэтому сам мало кому ключи оставляю. Потом скажут, что денег нет, а у «Джамшуда» в Коцапетовке дом-сарай и маленькие дети.
Есть и те, кто удивился, насколько прочной оказалась иномарка.
Крепкая машина. Стена почти в салон пришла, а стекло даже не треснуло. Повезло тем работникам СТО, которые ее поменяли на квартиры — не будет снег в салон попадать зимой, ведь им там теперь жить.