Автоновости: пьяный персонал столичного СТО разбил Range Rover, который оставили на ремонт, фото — Киев оперативный

https://racurs.ua/n131909-pyanyy-personal-stolichnoy-sto-razbil-range-rover-kotoryy-ostavili-na-remont-foto.html

Ракурс

На Подоле в Киеве произошла трагикомическое ДТП. На улице Сырецкой пьяный персонал станции технического обслуживания (СТО) поехал кататься на оставленной для ремонта иномарке.

Для приключений выбрали кроссовер Range Rover. Но с управлением весельчаки не справились и заехали в один из гаражей, сильно повредив передок кроссовера.

Как видно из фото — покатались на все деньги, — прокомментировали фото последствий ДТП на Фейсбук-странице «Киев оперативный».

В комментариях к новости читатели рассказали, что подобные случаи случаются очень часто.

Это классика всех СТО и моек. ВСЕХ А что бывает разве такое, чтобы сданную в ремонт понтовую телегу пьяные СТОшники не брали покататься? Поэтому сам мало кому ключи оставляю. Потом скажут, что денег нет, а у «Джамшуда» в Коцапетовке дом-сарай и маленькие дети.

Есть и те, кто удивился, насколько прочной оказалась иномарка.