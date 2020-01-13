Акції протесту в Тегерані почали розганяти, є жертви. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n131916-u-tegerani-pochaly-rozgin-akciy-protestu-po-demonstrantah-vidkryly-vogon-video.html

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Розгін акцій протесту, під час яких демонстранти вимагають покарати винних у нещодавній авіакатастрофі українського «Боїнга», почався в Тегерані.

Проурядові сили безпеки на фоні вигуків «Смерть Хаменеї» відкрили вогонь гумовими кулями та почали використовувати сльозогінний газ. Місцеві ЗМІ пишуть, що розгін демонстрантів почали члени Басіджа — воєнізованого крила в складі Корпусу Вартових Ісламської Революції. Заявляються, що вони діяли за наказом влади. Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що внаслідок стрілянини щонайменше одна особа загинула — застрелили жінку неподалік від площі Азаді. Очевидці стверджують, що з місця події тікав чоловік із рушницею.

Перед розгоном мітингу студенти блокували ворота Амиркабірського технологічного університету, що розташовується біля посольства США, на знак протесту. Окрім цього, демонстранти підпалили та знищили плакати Аятоли Алі Хаменеї та вбитого генерала Касема Сулеймані.

Нагадаємо, впродовж останніх двох днів у Тегерані відбулися акції протесту. Демонстранти вимагали покарати винних у нещодавній авіакатастрофі українського «Боїнга». Учора Тегеран офіційно зізнався у тому, що ППО країни помилково збила пасажирський літак.

«Боїнг-737» авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» був збитий вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана. Усі пасажири та члени екіпажу, що перебували на його борту, загинули. Більшість загиблих — громадяни Канади та Ірану.