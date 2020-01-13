На Дніпропетровщині з водойми дістали авто з чотирма тілами. Фото: ДСНС

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У Дніпропетровській області рятувальники дістали з водойми автомобіль із чотирма тілами.

Трагедія сталася у селі Вишневе П’ятихатського району на місцевому ставку. Рятувальники отримали інформацію про дорожньо-транспортну пригоду 12 січня о 19.05. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Фахівці, які прибули на місце події встановили, що автомобіль Toyota Land Cruiser Prado рухався по греблі ставка. Під час руху джип з’їхав у водойму. Попередньо відомо, що машина знаходилася в 5 м від берега, на глибині 2−3 м.

Авто співробітники ДСНС за допомогою лебідки витягли на берег. В салоні транспортного засобу виявили тіла чотирьох загиблих, серед них — дівчини 14 років. Внаслідок автопригоди загинули чоловік, дві жінки та дитина. Наразі поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, 12 січня на Подолі у Києві сталася трагікомічна ДТП. На вулиці Сирецькій персонал станції технічного обслуговування напідпитку поїхав кататися на залишеній для ремонту іномарці. Пригоди завершилися тим, що престижний Range Rover розтрощили.