Туреччина. Фото: ЦТС

https://racurs.ua/ua/n131918-rf-vidpravlyaie-sudna-z-krymu-do-turechchyny-z-vykorystannyam-shahrayskyh-shem-mzs.html

Ракурс

Анексований Крим не такий вже і ізольований від зовнішнього світу. РФ використовує шахрайські схеми для відправки суден із анексованого півострова до Туреччини. Зокрема, російська сторона навмисно відключає навігацію і підробляє документи.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв’ю UATV.

Сибіга заявив, що деякі компанії здійснюють перевезення із Криму до Туреччини, незважаючи на заборону турецькою стороною сполучення з портами окупованого півострова. Офіційно кримські порти закриті для морського сполучення.

Однак, мають місце випадки, коли до Туреччини все ж заходять судна з анексованого Криму.

Для цього РФ відключає навігацію, а також підробляє документи, у яких вказується, що судно прибуло з території Росії без заходу в порти Криму.

Посол додав, що українській стороні відомі назви і власники цих суден. Міністерство закордонних справ буде ініціювати проведення консультацій із турецькою стороною.

Сибіга додав, що розкриття шахрайської схеми вимагає спільних зусиль правоохоронних органів двох країн. Крім того, посол зазначив, що на даний час ніякого поромного сполучення між Кримом і Туреччиною немає, а чутки про його відкриття є черговим проявом гібридної війни.

Як раніше писав «Ракурс», у листопаді з’явилася інформація, що між анексованим Кримом і Туреччиною запрацювала поромна переправа. У міністерстві закордонних справ Туреччини цю інформацію спростували.