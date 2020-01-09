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Літак Кремля кружляє над анексованим Кримом, фото: RussianPlanes

Літак Кремля кружляє над анексованим Кримом (ФОТО)

9 січ 2020, 14:31
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Літак адміністрації президента Володимира Путіна кружляє над анексованим Кримом.

Авіалайнер Ту-214СР розробили спеціально для адміністрації глави РФ. Про це повідомляє «Крим. Релії».

Ресурс Flightradar24, який спеціалізується на аналізі руху, зафіксував переліт авіасудна. Сайт дозволяє стежити за літаками у реальному часі. Наголошується, що авіалайнер вилетів з аеропорту «Внуково» в Москві.

Незаконна влада окупованого півострова повідомляла, що 9 січня має відбутись візит російського лідера. Офіційного підтвердження інформації не було.

Літак Кремля кружляє над анексованим Кримом, фото: Flightradar24

Ту-214СР — літак-ретранслятор. Його головне завдання — захищати зв’язок вищого російського керівництва РФ. Авіасудно оснащене спеціальним радіотехнічним комплексом, посиленою системою енергопостачання та додатковими паливними баками.

Нагадаємо, у грудні Україна стягнула перший штраф за політ над Кримом. Авіакомпанію Euro-Asia Air (Казахстан) звинуватили у порушенні повітряного простору над Кримом.


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