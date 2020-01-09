Корабель берегової охорони ФСБ. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n131781-rosiyskyy-korabel-rozvidnyk-nyshporyv-bilya-uzberejjya-azovskogo-morya-foto.html

Ракурс

Корабель-розвідник берегової охорони ФСБ РФ був помічений українськими морськими авіаторами в 10 морських милях від українського узбережжя Азовського моря.

Російський корабель-порушник проводив розвідку в українських водах, але повітряний патруль України помітив його маневри, повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.

Поява українських авіаторів змусила росіян покинути територіальні води України.

Порушення українського кордону російським кораблем-розвідником було зафіксовано на камеру.

Як раніше писав «Ракурс», Україна в Азовському морі сформувала новий дивізіон надводних сил, до якого увійшли катера «Лубни» та «Кременчук», а також пошуково-рятувальне судно «Донбас» і морський буксир «Корець».