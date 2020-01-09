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Ракурс
Корабель берегової охорони ФСБ. Фото: Фокус

Російський корабель-розвідник нишпорив біля узбережжя Азовського моря (ФОТО)

9 січ 2020, 14:13
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Корабель-розвідник берегової охорони ФСБ РФ був помічений українськими морськими авіаторами в 10 морських милях від українського узбережжя Азовського моря.

Російський корабель-порушник проводив розвідку в українських водах, але повітряний патруль України помітив його маневри, повідомляє Міністерство оборони України у Twitter.

Російський корабель-розвідник нишпорив біля узбережжя Азовського моря. Фото: Twitter Міністерства оборони України

Поява українських авіаторів змусила росіян покинути територіальні води України.

Російський корабель-розвідник нишпорив біля узбережжя Азовського моря. Фото: Twitter Міністерства оборони України

Порушення українського кордону російським кораблем-розвідником було зафіксовано на камеру.

Російський корабель-розвідник нишпорив біля узбережжя Азовського моря. Фото: Twitter Міністерства оборони України

Як раніше писав «Ракурс», Україна в Азовському морі сформувала новий дивізіон надводних сил, до якого увійшли катера «Лубни» та «Кременчук», а також пошуково-рятувальне судно «Донбас» і морський буксир «Корець».

Джерело: Ракурс


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