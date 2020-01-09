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Корабль береговой охраны ФСБ. Фото: Фокус
Российский корабль-разведчик рыскал у побережья Азовского моря (ФОТО)https://racurs.ua/n131781-rossiyskiy-korabl-razvedchik-ryskal-u-poberejya-azovskogo-morya-foto.htmlРакурс
Корабль-разведчик береговой охраны ФСБ РФ был замечен украинскими морскими авиаторами в 10 морских милях от украинского побережья Азовского моря.
Российский корабль-нарушитель проводил разведку в украинских водах, но украинский воздушный патруль заметил его маневры, сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.
Появление украинских авиаторов заставило россиян покинуть территориальные воды Украины.
Нарушение украинской границы российским кораблем-разведчиком было зафиксировано на камеру.
Как ранее писал «Ракурс», Украина в Азовском море сформировала новый дивизион надводных сил, в который вошли катера «Лубны» и «Кременчуг», а также поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец».
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