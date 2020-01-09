Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Корабль береговой охраны ФСБ. Фото: Фокус

Российский корабль-разведчик рыскал у побережья Азовского моря (ФОТО)

9 янв 2020, 14:13
999

Корабль-разведчик береговой охраны ФСБ РФ был замечен украинскими морскими авиаторами в 10 морских милях от украинского побережья Азовского моря.

Российский корабль-нарушитель проводил разведку в украинских водах, но украинский воздушный патруль заметил его маневры, сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

Российский корабль-разведчик рыскал у побережья Азовского моря. Фото: Twitter Министерства обороны Украины

Появление украинских авиаторов заставило россиян покинуть территориальные воды Украины.

Российский корабль-разведчик рыскал у побережья Азовского моря. Фото: Twitter Министерства обороны Украины

Нарушение украинской границы российским кораблем-разведчиком было зафиксировано на камеру.

Российский корабль-разведчик рыскал у побережья Азовского моря. Фото: Twitter Министерства обороны Украины

Как ранее писал «Ракурс», Украина в Азовском море сформировала новый дивизион надводных сил, в который вошли катера «Лубны» и «Кременчуг», а также поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Авиакатастрофа в Иране: версии пилотов и международных экспертов (ФОТО)

Многие пилоты исключают человеческий фактор, который мог повлиять на авиакатастрофу самолета МАУ в Тегеране. По их словам, двигатель может гореть более получаса, что позволяет сделать два захода на посадку. А в самолете находились три опытных пилота

Новости Украины
17:55

«Газпром» отказался оспаривать в суде конфискацию своих активов в Украине

Подписав в Минске «газовые договоренности», «Газпром» одобрил конфискацию своих активов в Украине, которая была произведена с целью погашения штрафа Антимонопольного комитета

Новости Украины
16:54

В оккупированной Абхазии начался штурм администрации президента (ФОТО, ВИДЕО)

В непризнанной Абхазии у здания администрации лидера пророссийского режима собрались протестующие, требующие признать незаконными результаты так называемых президентских выборов. На месте наблюдаются стычки между митингующими и милицией

Новости мира
14:12