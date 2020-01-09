Корабль береговой охраны ФСБ. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n131781-rossiyskiy-korabl-razvedchik-ryskal-u-poberejya-azovskogo-morya-foto.html

Ракурс

Корабль-разведчик береговой охраны ФСБ РФ был замечен украинскими морскими авиаторами в 10 морских милях от украинского побережья Азовского моря.

Российский корабль-нарушитель проводил разведку в украинских водах, но украинский воздушный патруль заметил его маневры, сообщает Министерство обороны Украины в Twitter.

Появление украинских авиаторов заставило россиян покинуть территориальные воды Украины.

Нарушение украинской границы российским кораблем-разведчиком было зафиксировано на камеру.

Как ранее писал «Ракурс», Украина в Азовском море сформировала новый дивизион надводных сил, в который вошли катера «Лубны» и «Кременчуг», а также поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец».