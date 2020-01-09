Самолет Кремля кружит над аннексированным Крымом, фото: RussianPlanes

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Самолет администрации президента Владимира Путина кружит над аннексированным Крымом.

Авиалайнер Ту-214СР разработали специально для администрации главы РФ. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Ресурс Flightradar24, который специализируется на анализе движения, зафиксировал перелет авиасудна. Сайт позволяет следить за самолетами в реальном времени. Отмечается, что авиалайнер вылетел из аэропорта «Внуково» в Москве.

Незаконная власть оккупированного полуострова сообщала, что 9 января должен состояться визит российского лидера. Официального подтверждения информации не было.

Ту-214Ср — самолет-ретранслятор. Его главная задача — защищать связь высшего российского руководства РФ. Авиасудно оснащено специальным радиотехническим комплексом, усиленной системой энергоснабжения и дополнительными топливными баками.

Напомним, в декабре Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Авиакомпания Euro-Asia Air (Казахстан) обвинили в нарушении воздушного пространства над Крымом.