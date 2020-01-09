Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Самолет Кремля кружит над аннексированным Крымом, фото: RussianPlanes

Самолет Кремля кружит над аннексированным Крымом (ФОТО)

9 янв 2020, 14:31
999

Самолет администрации президента Владимира Путина кружит над аннексированным Крымом.

Авиалайнер Ту-214СР разработали специально для администрации главы РФ. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Ресурс Flightradar24, который специализируется на анализе движения, зафиксировал перелет авиасудна. Сайт позволяет следить за самолетами в реальном времени. Отмечается, что авиалайнер вылетел из аэропорта «Внуково» в Москве.

Незаконная власть оккупированного полуострова сообщала, что 9 января должен состояться визит российского лидера. Официального подтверждения информации не было.

Самолет Кремля кружит над аннексированным Крымом, фото: Flightradar24

Ту-214Ср — самолет-ретранслятор. Его главная задача — защищать связь высшего российского руководства РФ. Авиасудно оснащено специальным радиотехническим комплексом, усиленной системой энергоснабжения и дополнительными топливными баками.

Напомним, в декабре Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом. Авиакомпания Euro-Asia Air (Казахстан) обвинили в нарушении воздушного пространства над Крымом.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Авиакатастрофа в Иране: версии пилотов и международных экспертов (ФОТО)

Многие пилоты исключают человеческий фактор, который мог повлиять на авиакатастрофу самолета МАУ в Тегеране. По их словам, двигатель может гореть более получаса, что позволяет сделать два захода на посадку. А в самолете находились три опытных пилота

Новости Украины
17:55

«Газпром» отказался оспаривать в суде конфискацию своих активов в Украине

Подписав в Минске «газовые договоренности», «Газпром» одобрил конфискацию своих активов в Украине, которая была произведена с целью погашения штрафа Антимонопольного комитета

Новости Украины
16:54

В оккупированной Абхазии начался штурм администрации президента (ФОТО, ВИДЕО)

В непризнанной Абхазии у здания администрации лидера пророссийского режима собрались протестующие, требующие признать незаконными результаты так называемых президентских выборов. На месте наблюдаются стычки между митингующими и милицией

Новости мира
14:12