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Ракурс
Константин Бромберг. Фото: Интерфакс

Режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг скончался в США (ФОТО)

13 янв 2020, 10:11
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Советский режиссер Константин Бромберг, который получил широкую известность благодаря фильмам «Приключения Электроника» и «Чародеи», скончался в Детройте на 81-м году жизни.

О смерти коллеги сообщил в Facebook режиссер Михаил Идов в ночь на 13 января.

Константин Бромберг. Фото: Фокус

Константин Бромберг родился в Харькове 17 октября 1939 года. В конце 1950-х работал корреспондентом АПН и режиссером на Воркутинской студии ТВ. В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа, а затем работал режиссером на телевидении.

Константин Бромберг. Фото: Фокус

Свой первый фильм «Длинный день Кольки Павлюкова» Бромберг снял в 1968-м году. Всесоюзную известность режиссеру принес детский трехсерийный фильм «Приключения Электроника», который был показан в 1980 году. В 1982-м году Бромберг снял новогоднюю комедию «Чародеи». За фильм «Приключения Электроника» Бромберг был удостоен Государственной премии СССР.

Константин Бромберг. Фото: Фокус

Позже режиссер иммигрировал в США. По словам Идова, в Америке Бромберг не занимался кинематографом.

Источник: Ракурс


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